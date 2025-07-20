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اليمن عاجل: سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 20 يوليو 2025

عبد الملك
عبد الملك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد، وفقًا لآخر تحديثات البنوك الرسمية.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.36 جنيهًا للشراء و49.49 جنيهًا للبيع.

وفي البنوك الكبرى، بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.37 جنيهًا للشراء و49.47 جنيهًا للبيع، بينما سجل في بنك مصر 49.36 جنيهًا للشراء و49.46 جنيهًا للبيع. كما جاءت الأسعار في بنوك الإسكندرية، القاهرة، والتجاري الدولي (CIB) عند 49.37 جنيهًا للشراء و49.47 جنيهًا للبيع.

يأتي هذا الاستقرار وسط متابعة الأسواق للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، مع استمرار البنك المركزي في سياسته لتحقيق استقرار سعر الصرف ودعم استقرار الأسواق النقدية.


عبد الملك
عبد الملك
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