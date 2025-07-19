كيفية إضافة رابط إلى قصص الإنستقرام

كيفية إضافة روابط إلى انستقرام ستوري Instagram Stories عبر ميزة رمز اللينك Link Sticker الجديد في انستقرام والتي تمكنك من إضافة روابط إلى قصص انستقرام الخاصة بك علما انها اصبحت متاحة للجميع.

على مدى السنوات القليلة الماضية ، كان لدى الحسابات التي تم التحقق منها على انستقرام القدرة على إضافة روابط إلى قصص الانستقرام ،ولكنها اصبحت الان متاحة للجميع ويمكن الوصول إليها بنقرة بسيطة وهي ميزة مفيدة ليس فقط للمؤثرين ولكن للشركات والمبدعين ولكنها مفيدة لأي شخص يريد مشاركة المحتوى عبر الإنترنت عبر القصص دون الحاجة إلى توجيه الأشخاص إلى الرابط في البايو على الطريقة القديمة مما جعل هذا النوع محبطًا للكثيرين.

ومع ذلك التغيير الجديد مع رمز اللينك كجزء من مجموعة مستمرة من التحديثات والميزات الجديدة التي يفرج عنها انستقرام لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم ، بدلاً من التمرير السريع ، كما هو الحال مع النظام القديم ، ستظهر الروابط داخل قصص انستقرام كملصق على الشاشة يمكن للمشاهدين النقر عليه للوصول إليه .

خطوات إضافة رابط إلى قصة الإنستقرام

إذن ، كيف تضيف رابطًا إلى ستوري في الانستجرام؟

كما هو الحال مع معظم الميزات التفاعلية الأخرى ضمن ميزة القصص في انستجرام ، يمكن الوصول إليها عبر ملصق. اتبع هذه الخطوات إذا لم تكن على معرفة بذلك:

تأكد من تشغيل أحدث إصدار من تطبيق انستقرام لنظام التشغيل iOS أو Android. اسحب لليمين من موجز انستقرام الرئيسي لإنشاء / تحميل قصة على انستقرام الخاصة بك. اضغط على أداة الملصق من شريط التنقل. اضغط على رابط الملصق. أضف موقع الويب الذي ترغب في الارتباط به ، وانقر على “تم”. انقل الملصق إلى المكان المناسبة في قصتك. انقر إما على “قصتك” أو “Close Friends” لنشر قصتك الجديدة.

هذا كل شيء! سيتم الآن تضمين الرابط الخاص بك في قصتك ، ليكون جاهزًا للنقر عليه، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه ، كما هو الحال مع ملصقات الانستقرام الأخرى ، يمكنك النقر على الملصق أثناء مرحلة التحرير لتصفح أشكال الألوان المختلفة إذا لزم الأمر.

إنها ليست الميزة الوحيدة التي كانت حصرية في السابق للمؤثرين والتي قامت انستقرام بفتحها مؤخرًا لجميع المستخدمين أيضًا ؛ قامت الشركة أيضًا بإتاحة الوصول إلى Collabs ، مما يسمح لعدة مستخدمين بمشاركة نفس المنشور والإعجابات والتعليقات. وسوف نغطي كيفية نشر Collab على انستقرام بشكل منفصل لأولئك المهتميين بذلك.