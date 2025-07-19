اليمن عاجل: إنقاذ تسعينية بتقنية متقدمة في سعود الطبية

نُفِّذت العملية على يد فريق طبي متخصص بقيادة الدكتور أيمن الحصيني والدكتور حازم رحبي، باستخدام تقنيات متقدمة أسهمت في استقرار حالة المريضة وتسريع تعافيها، رغم التحديات المرتبطة بعمرها المتقدم.
ويجسد هذا الإنجاز ما يتمتع به المركز من كفاءات طبية متخصصة وتجهيزات عالية الدقة، تسهم في تقديم رعاية متكاملة وآمنة للمرضى.
ويأتي هذا النجاح انعكاسًا لالتزام مدينة الملك سعود الطبية وتجمع الرياض الصحي الأول بأهداف برنامج التحول الصحي ضمن رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تطوير الخدمات الصحية المتخصصة، وتعزيز جودة الحياة.