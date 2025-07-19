اليمن عاجل: إنقاذ تسعينية بتقنية متقدمة في سعود الطبية

نجح فريق مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية – عضو تجمع الرياض الصحي الأول – في إجراء عملية دقيقة لمريضة تجاوزت التسعين من عمرها، كانت تعاني تضيقًا شديدًا في الصمام الأورطي، وذلك عبر تقنية استبدال الصمام عن طريق القسطرة (TAVI)، دون الحاجة إلى تدخل جراحي.

نُفِّذت العملية على يد فريق طبي متخصص بقيادة الدكتور أيمن الحصيني والدكتور حازم رحبي، باستخدام تقنيات متقدمة أسهمت في استقرار حالة المريضة وتسريع تعافيها، رغم التحديات المرتبطة بعمرها المتقدم.

ويجسد هذا الإنجاز ما يتمتع به المركز من كفاءات طبية متخصصة وتجهيزات عالية الدقة، تسهم في تقديم رعاية متكاملة وآمنة للمرضى.



ويأتي هذا النجاح انعكاسًا لالتزام مدينة الملك سعود الطبية وتجمع الرياض الصحي الأول بأهداف برنامج التحول الصحي ضمن رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تطوير الخدمات الصحية المتخصصة، وتعزيز جودة الحياة.