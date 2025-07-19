اليمن عاجل: أفضل حساب توفير في البنوك المصرية بعد تثبيت الفائدة

مع تثبيت أسعار الفائدة في مصر خلال الاجتماع الأخير للبنك المركزي، أصبحت حسابات التوفير اختيار مميز لمن يبحث عن عوائد جيدة مع مرونة في التعامل، سواء للشباب أو أصحاب المدخرات الكبيرة.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز وأفضل حسابات التوفير في البنوك المصرية:

حساب التوفير «جولدن بلس» من البنك العربي الأفريقي الدولي

يعد «جولدن بلس» من أعلى الحسابات عائدًا في السوق، بفضل شرائح الفائدة التصاعدية التي تبدأ من 15% وتصل إلى 19.75% سنويًا حسب الرصيد ودورية العائد.

المزايا:

دورية عائد مرنة (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي).

خدمات إلكترونية مجانية وبطاقة خصم مباشر.

إمكانية السحب والشراء داخل وخارج مصر.

خدمات إضافية تشمل الصراف الآلي، دفع الفواتير، وتحويل الأموال.

شروط فتح الحساب:

الحد الأدنى لفتح الحساب: 50 ألف جنيه.

المستندات: بطاقة رقم قومي أو جواز سفر، إثبات دخل، وإيصال مرافق.

حساب التوفير الشهري من بنك البركة

إذا كنت تبحث عن حساب بعائد شهري مرتفع وبشروط سهلة، فإن حساب التوفير من بنك البركة يتيح لك عوائد تصل حتى 19.5% سنويًا.

المزايا:

عوائد تصاعدية حسب الرصيد تبدأ من 19%.

كشف حساب ربع سنوي وخدمات بنكية عبر الإنترنت.

الحد الأدنى لفتح الحساب: 1000 جنيه فقط.

الحد الأدنى لاحتساب العائد: 5000 جنيه.

المستندات:

بطاقة رقم قومي أو جواز سفر للأجانب.

حسابات التوفير للشباب

الشباب لهم نصيب من المنتجات المصرفية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المالية وتشجيعهم على الادخار.

1. «توفير المستقبل» من البنك الأهلي المصري

الفئة العمرية: 16 إلى 50 عامًا.

عائد: يصل إلى 12.3% شهريًا.

الحد الأدنى لفتح الحساب: 500 جنيه (و3001 جنيه لاحتساب العائد).

مزايا: بطاقة خصم مجانية، محفظة فون كاش، وخدمات رقمية.

2. حساب الشباب من QNB الأهلي

الفئة العمرية: 16 إلى 30 عامًا.

عائد: يبدأ من 8.75% ويصل حتى 20% سنويًا حسب الرصيد.

الحد الأدنى: 1000 جنيه.

مزايا: بطاقة خصم مجانية، برامج مكافآت وخدمات رقمية متقدمة.

حساب «سوبر كاش جاري» من بنك مصر

يقدم بنك مصر حساب «سوبر كاش جاري» بعائد يصل حتى 23% سنويًا، يتم احتسابه يوميًا ويضاف مباشرة إلى الحساب.

المزايا:

السحب والإيداع في أي وقت.

دفتر شيكات، إمكانية فتح حساب مشترك.

خدمات إلكترونية وتطبيقات هاتفية متطورة.

مناسب للأفراد الطبيعيين فقط.

الشروط:

الحد الأدنى لفتح الحساب: 50 ألف جنيه.

العائد يُحتسب بدءًا من رصيد 100 ألف جنيه.