اليمن عاجل: فلوس واستثمار وسمعة دولية.. مكاسب نقل مصر خبراتها في الاستزراع السمكي لـ3 دول أفريقية

يا ترى إيه المكاسب اللي مصر ممكن تحققها من تدريب دول أفريقية على الاستزراع السمكي، وازاي ده ينعكس على الاقتصاد مناخ الاستثمار؟.

في الفترة الأخيرة، مصر عملت برنامج تدريبي مكثف علشان تنقل خبراتها في مجال الاستزراع السمكي ل. 3 دول أفريقية، وهي تشاد و جيبوتي وموريتانيا.

والبرنامج ده كان تحت إشراف وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون مع وزارة الزراعة والبنك الإسلامي للتنمية، وكان بيستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا اللي مصر وصلت ليها في واحد من أهم القطاعات الإنتاجية وهي السمك.

طيب ليه الاستزراع السمكي مهم؟

عشان مصر دلوقتي رقم 1 في أفريقيا والسادسة عالميا في إنتاج الأسماك المستزرعة، يعني عندنا تجربة ناجحة جدا وقدرنا نوصل لمستوى عالي في الإنتاج وتنوع الأنواع، وكمان التغلب على مشاكل زي الملوحة والحرارة ونفوق او موت السمك.

ونقدر نقول، ان التدريب ده استمر 4 أيام، واتعمل في مركز تابع لمشروع “تنمية الاستزراع السمكي البحري” (MADE II)، وضم محاضرات نظرية وكمان تدريبات عملية، يعني مش شغل كلام وبس، لأ ده نزلوا المزارع وشافوا المصانع ودخلوا المعامل واتعلموا كل حاجة من الألف للياء.

والبرنامج ده ركز على نظم الاستزراع التكاملي، وكمان التعامل مع تغيرات المناخ، بإضافة لتقنيات تربية الأسماك في المياه المالحة والدافئة، وبردو إنتاج الأعلاف بتكلفة اقتصادية، ده غير تشخيص أمراض الأسماك وجودة الميه.

والنتيجة، هي ان المتدربين الأفارقة قالوا إن مصر نموذج ملهم جدا، وإنهم ناويين ينقلوا اللي اتعلموه لبلادهم عشان يحسنوا الأمن الغذائي ويخلقوا فرص عمل.

طيب.. إحنا كمصر استفدنا إيه؟

بص يا سيذي، اول حاجة هي سمعة دولية أقوى في مجال التنمية الزراعية والمائية، وكمان فتحنا باب لتوسيع الشراكات الاقتصادية مع دول أفريقيا، ده غير اننا جذبنا الأنظار الدولية كمركز إقليمي لنقل المعرفة والخبرة، وده كله بيساهم في دعم الدبلوماسية الاقتصادية، وكمان ممكن يفتح فرص تصدير تكنولوجيا وأعلاف وخبرات.

والخلاصة، عي ان نقل الخبرة مش مجرد مساعدة، دي أداة استراتيجية بتخلي اسم مصر كبير في أفريقيا، وبترفع مكانتها قدام المؤسسات الدولية والمستثمرين، يعني بالمصري كده فلوس واستثمار وسمعة محترمة.