مايكروسوفت تدخل عالم الميتافيرس لتطوير تطبيقاتها

قدمت شركة مايكروسوفت لمحة عن موضوع metaverse في المؤسسة يوم الثلاثاء في مؤتمر Virtual Ignite مع الإعلان عن Mesh for Teams و Dynamics 365 Connected Spaces، لتدخل السباق لبناء ميتافيرس داخل تطبيق مايكروسوفت تيم ، بعد أيام فقط من إعادة تسمية فيسبوك إلى Meta في محاولة لبناء مساحات افتراضية لكل من المستهلكين والشركات.

تقدم Microsoft Mesh ، وهي منصة تعاونية للتجارب الافتراضية ، مباشرةً إلى Microsoft Teams العام المقبل. إنه جزء من جهد كبير للجمع بين الواقع المختلط للشركة وعمل HoloLens مع الاجتماعات ومكالمات الفيديو التي يمكن لأي شخص المشاركة فيها بفضل الرسوم المتحركة الرمزية.

أوضح نائب رئيس شركة مايكروسوفت للاتصالات فرانك . في مدونة شركة “إن metaverse يتيح تبادل الخبرات عبر العالمين المادي والرقمي” وكتب: “مع تسريع المؤسسات للتحول الرقمي ، يمكن أن تساعد metaverse الأشخاص على الالتقاء في بيئة رقمية ، وجعل الاجتماعات أكثر راحة مع استخدام الصور الرمزية وتسهيل التعاون الإبداعي من جميع أنحاء العالم”.

ستحصل Microsoft Teams على صور رمزية ثلاثية الأبعاد جديدة في دفع نحو بيئة metaverse ، ولن تحتاج إلى وضع سماعة رأس VR لاستخدامها. يمكن لهذه الصور الرمزية أن تمثلك حرفيًا في كل من الاجتماعات ثنائية وثلاثية الأبعاد ، لذا يمكنك اختيار الحصول على نسخة متحركة من نفسك إذا كنت لا ترغب في تشغيل كاميرا الويب الخاصة بك.

تقول كاتي كيلي ، مدير المنتج الرئيسي لمايكروسوفت ميش ، في مقابلة . “نحن قادرون على تفسير إشاراتك الصوتية لتحريك تلك الصورة الرمزية ، لذلك تشعر أنها موجودة وتشعر أنها موجودة معك.”وستستخدم Microsoft الذكاء الاصطناعي للاستماع إلى صوتك ثم تحريك الصورة الرمزية الخاصة بك.

إذا قمت بالتبديل إلى اجتماع ثلاثي الأبعاد أكثر جاذبية ، فستتضمن هذه الرسوم المتحركة أيضًا رفع يدي الصورة الرمزية عندما تضغط على خيار رفع اليد أو تحريك الرموز التعبيرية حول الصورة الرمزية الخاصة بك والهدف خلق مساحات افتراضية داخل Teams حيث يمكن للأشخاص التواصل والتواصل الاجتماعي من خلال الألعاب أو حتى استخدام تطبيقات مايركوسوفت للتعاون في المشاريع.

من الواضح أن هذه البيئات الافتراضية ستعمل بشكل أفضل مع سماعة رأس VR أو AR ، لكنها ستكون مفتوحة لأي شخص عبر أجهزة متعددة بفضل عمل الصورة الرمزية المتحركة. “أعتقد أن الشيء الذي يفصل حقًا عن كيفية تعامل Microsoft مع metaverse وتجاربنا الخاصة يبدأ بالتجربة البشرية ، لذا فإن الشعور بالوجود ، والتحدث مع شخص ما ، والتواصل بالعين ، وردود الفعل سيكون أمرًا مهمًا ،”

تقوم مايكروسوفت أيضًا ببناء دعم الترجمة والنسخ ، لذلك قد تتمكن من الالتقاء في مساحة Teams الافتراضية مع زملاء في العمل من جميع أنحاء العالم مع وجود حواجز لغوية أقل.

الوعد هو أن تتمكن مايكروسوفت Teams من البدء في استخدام هذه المساحات الافتراضية والصور الرمزية في النصف الأول من عام 2022. “الهدف هو أنه بحلول النصف الأول من العام المقبل ، ستكون قادرًا على البدء بإستخدام هذة الميزات وأدوات Microsoft “، كما يقول كيلي.

ستكون الشركات قادرة على بناء مساحات افتراضية خاصة بها ، أو metaverses ، داخل Teams. هذا شيء كانت شركة Accenture تجربه بعد إنشاء حرم جامعي افتراضي خاص بها للموظفين قبل انتشار الوباء. سرعان ما أصبحت هذه المساحة الافتراضية مفيدة ، حيث استخدمتها الشركة لتعيين موظفين جدد أثناء الوباء.

معركة الميتافيرس الرقمية

يأتي الدافع الرئيسي لمايكروسوفت من أجل تحقيق عالم metaverse داخل تطبيقها Teams بعد أيام فقط من إعادة تسمية فيسبوك إلى Meta وتعمل Meta على مفاهيم مشابهة جدًا لمايكروسوفت ، تقودها فكرة الصورة الرمزية الرقمية التي تمثلك في المساحات الافتراضية.

من الواضح أن Microsoft و Meta سوف تتنافسان بشدة في عصر metaverse. لانه مشروع قضت Microsoft سنوات تستثمر به ، من خلال عملها HoloLens واستحواذها على AltspaceVR. ومع ذلك ، فإن Microsoft و Meta ليسا وحدهما. بدأت العديد من الشركات في استخدام منصات مثل Spatial لتقديم مساحات افتراضية للأحداث والاجتماعات وفرص التواصل.

تمتلك Meta مليارات المستخدمين يوميًا عبر Facebook و Instagram للاستفادة من طموحاتها ، ولدى Microsoft الملايين من مستخدمي Teams يوميًا والتكامل في Office لمحاولة جعل metaverse حقيقة واقعة للشركات.

معركة الميتافيرس الرقمية قد بدأت للتو.