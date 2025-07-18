اليمن عاجل: نجاح عملية فصل التوأم الملتصق السعودي يارا ولارا بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 12 ساعة ونصفا

تمكن الفريق الطبي والجراحي المختص التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة اليوم، من تحقيق إنجاز طبي جديد بفصل التوأم الملتصق السعودي “يارا ولارا” في عملية جراحية معقدة أجريت في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة لوزارة الحرس الوطني بمدينة الرياض، واستغرقت (12) ساعة ونصفًا متواصلة من العمل الطبي الدقيق.

وأوضح معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي والجراحي للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن التوأم “يارا ولارا” البالغتين من العمر 7 أشهر، كانتا تشتركان في منطقة أسفل البطن والحوض وفي أسفل القولون والمستقيم، وهناك اشتراك وتداخل آخر في الجهاز البولي والتناسلي وعظمة الحوض.

وأشار معاليه إلى أن العملية شارك فيها فريق طبي مكوّن من (38) فردًا من الاستشاريين والمختصين من تخصصات التخدير، وجراحة الأطفال، والمسالك البولية للأطفال، والتجميل والعظام، والكوادر التمريضية والفنية.



وبيّن الدكتور عبدالله الربيعة أن هذه العملية تُعدّ الرقم (65) ضمن سلسلة عمليات للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، الذي امتدّ على مدى 35 عامًا، وغطّى (27) دولة حول العالم، واعتنى بـ(150) توأمًا، وهو ما يعكس المكانة الريادية التي تحتلها المملكة في هذا المجال الطبي الإنساني الدقيق، بفضل الله تعالى ثم بالدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

ورفع معالي الدكتور عبدالله الربيعة باسمه ونيابة عن جميع أعضاء الفريق الطبي والجراحي أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على ما يحظى به البرنامج من دعم ورعاية واهتمام.

كما تقدم بالشكر لأعضاء الفريق الطبي والجراحي على جهودهم ومثابرتهم التي كان لها الأثر الطيب في هذا المنجز الطبي الذي يسجّل لهذا الوطن، مؤكدًا أن هذا النجاح يأتي تجسيدًا لرسالة المملكة الإنسانية النبيلة، ومكانتها بصفتها مركزًا عالميًا للتميّز في هذا المجال الحيوي.

من جهتهم عبّر ذوو التوأم “يارا ولارا” عن بالغ امتنانهم وشكرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الرعاية الطبية الرفيعة التي حظي بها التوأم، مثمنين الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الطبي لضمان نجاح العملية وسلامة الطفلتين.