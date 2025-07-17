اليمن عاجل: إزاي تقدم في منحة العمالة غير المنتظمة 2025؟.. خطوات بسيطة

إزاي تاخد منحة العمالة غير المنتظمة في مصر؟.. طب إيه اللي يخليني مؤهل؟ وإيه اللي ممكن يخليني مرفوض؟.. وهل المنحة دي مرة واحدة ولا بتتجدد؟.. والتسيجل بقى صعب ولا سهل أي حد ممكن يقدم فيها؟

لو إنت شغال شغل حر، أو شغل مش ثابت، زي عامل يومية، سباك مثلا أو نقاش، وسواق توك توك، أو أي شغل من النوع، ده يبقى لازم تعرف إنك تقدر تستفيد من منحة العمالة غير المنتظمة اللي بتوفرها الدولة علشان تساعد الناس اللي دخلها مش ثابت.

طيب هتروح تقدم فيها إزاي؟

الموضوع بسيط، ودي الخطوات.. أول حاجة، بتدخل على موقع وزارة العمل، وبعدين بتختار من الصفحة الرئيسية، تسجيل العمالة غير المنتظمة، وبتدخل بياناتك زي اسمك الرباعي والرقم القومي وتاريخ الميلاد والمؤهل لو موجود،، ده غير أنك بتضيف المهنة اللي بتشتغلها ورقم الموبايل والمحافظة ومكان السكن، ده غير أنك لازم تتأكد إن البيانات اللي بتدخلها تكون صح ومطابقة للبطاقة.

وبعد ما بتسجل بيتم مراجعة البيانات، ولو اتقبلت، بيبعتولك رسالة على الموبايل إنك من ضمن المستحقين.

طب وبتستفيد بإيه؟

ممكن تاخد دعم مالي وقت الأزمات، أو تتسجل في قاعدة بيانات العمال علشان توصلك فرص تدريب أو شغل، كمان تقدر تستفيد من تأمين صحي واجتماعي لما يتطبق ليك النظام ده… طيب إيه الشروط؟

لازم تكون مصري ومتكونش شغال في جهة حكومية أو قطاع خاص رسمي ومش عندك سجل تجاري أو بطاقة ضريبية.. وتكون فعلاً بتشتغل شغل غير منتظم.. ودي خطوة مهمة عشان يبقى ليك أمان اجتماعي ودعم من الدولة وقت الحاجة.

وإيه الهدف من المنحة؟

أولا بتخفف الضغط على الناس في ظل ارتفاع الأسعار، وبتساعد العمال اللي ظروفهم صعبة، كمان بترفع مستوى المعيشة للفئات اللي محتاجة دعم فعليا.

طيب مين يستحقها؟.. العمال اللي مش مؤمن عليهم، والحرفيين زي الميكانيكية والنجارين والنقاشين وغيرهم، ده غير أنها تنفع للسواقين اللي مش عليهم تأمين.. والمهم أوي البياعين اللي على باب الله، ده غير أن اللي يستحقها أي حد اتضرر اقتصاديا ومحتاج دعم.

الخلاصة.. لو أنت أو أي حد تعرفه من الفئات دي، متفوتش الفرصة ولازم تخش تسجل على موقع وزارة العمل وخلي عندك أمل، والدولة بتقولك احنا شايفينك وبنساعدك.