كيف إنشاء وبيع أول NFT خاص بك في 10 دقائق

هذا العام ، يبدو أن الجميع اتجهو لشراء العملات المشفرة ولكن هنالك تقنية ومصدر ربح جديد يلوح في الافق الا وهو الــ NFT الذي أحدث جنون في مجال العملات المشفرة. ربما سمعت شيئًا عنه او عن صور بيعت بملايين الدولارات مقابل NFTs . وتتعجب كيف ينفق الناس مبالغ مالية من ستة أرقام في مقابل الحصول على صور صخور او قرود او رسمات غير مفهومه بعض الشي مقابل الحصول على ال NFT .

لعل ابرز الاسئلة التي تدور في اذهانكم ونبحثون عن اجابات حولها كما يلي

ما هو NFT؟

هل هو شكل من أشكال الفن؟

هل الNFT برنامج؟

نوع الNFT عملة رقمية ؟

وكيف يمكن للمبدعين الاستفادة NFT الجديد؟

على الرغم من أن المفهوم بأكمله قد يبدو معقدًا في البداية ، يمكن لأي شخص نشر NFTs الخاصة به. لا تصدق ذلك ، يستغرق الأمر 10 دقائق فقط للقيام بالأمر برمته ، حتى لو لم يكن لديك محفظة للعملات المشفرة أو ليس لديك أي فكرة عن كيفية عمل العملة المشفرة. سنوضح لك في هذة الصفحة كيفية إنشاء محفظة على MetaMask ، وتوصيلها بحساب OpenSea ، ونشر أول تحفة فنية لك ليراها العالم بأسره. بعد ذلك ، كل ما عليك فعله هو تسويق وبيع NFT التي قمت بإنشاؤها حديثًا:

ما هو NFT؟

NFT هو رمز غير قابل للاستبدال واختصار للكلمة non-fungible tokens وهو جزء من Ethereum blockchain. و لكن ماذا يعني ذلك؟ تعني كلمة “غير قابلة للاستبدال” بشكل أو بآخر أنها فريدة ولا يمكن استبدالها. البتكوين على سبيل المثال ، قابل للاستبدال – يمكنك بسهولة تداول واحدة مقابل عملة أخرى والحصول على نفس الشيء بالضبط. ولكن مع رموز NFT فإن العمل الفني الفريد من نوعه غير قابل للاستبدال.

NFTs ليست فقط صور بالرغم من ذلك في الواقع ، يمكن أن يكون أي عنصر رقمي هو رمز غير قابل للإستبدال مثل الصور الدومينات، الموسيقى وغيرها.

لماذا يدفع الناس أموالا طائلة مقابل الNFT؟

يدفع الناس أموالاً مجنونة مقابل NFTs … لماذا؟ يمكنك التفكير في NFTs كتطور لجمع الفنون الجميلة في مكان واحد، فقط مع الفن الرقمي. فيما يلي بعض الأشياء التي تم بيعها على أنها NFTs مثل مقاطع الموسيقى والفيديو من Deadmau5 وفن الفيديو بواسطة Grimes

وتغريدة عبر تويتر ، اوعقارات افتراضية في مكان يسمى Decentraland

ما هي المنصات التي تعرض وتبيع الNFT؟

إن مواقع NFT مثل OpenSea مليئة بالتحف الحقيقية. أنا شخصياً أتابع فنان ثلاثي الأبعاد Outpsyd الذي يقوم بإنشاء أعمال فنية من هذا العالم ويحولها إلى NFTs على موقع ويب SuperRare. فقط انظر الى هذا الجمال العصف الذهني.

كيفية إنشاء عمل فني فريد NFTs

تتمثل الخطوة الأولى في إنشاء عمل فني فريد يتم تحميله على موقع OpenSea على الويب باعتباره NFT ولا ينبغي أن يكون NFT الخاص بك صورة ، بل يمكن أن يكون أيضًا مقطع فيديو أو صوتًا أو نموذجًا ثلاثي الأبعاد. يدعم OpenSea مجموعة واسعة من أنواع الملفات بما في ذلك JPG و PNG و GIF و SVG و MP4 و WEBM و MP3 و WAV و OGG و GLB و GLTF.

في هذا الشرح التعليمي ، اخترت تحميل إحدى رسوماتي التيسوف تصبح NFT رائعًا.

1- قم بإنشاء محفظة MetaMask

تتمثل الخطوة الأولى في تنزيل MetaMask على هاتفك الايفون او الاندرويد او متصفحك جوجل كروم إذا لم يكن مثبتًا لديك بالفعل. إنها محفظة Ethereum آمنة وخالية تمامًا من اي مخاطر. أسهل طريقة هي تثبيته لمتصفح Chrome ثم النقر فوق إنشاء محفظة واختر Chrome . ضع في اعتبارك أن كلمة المرور التي تختارها بنفس أهمية مرحلة الاسترداد السرية. أفضل ممارسة هي كتابتها على قطعة من الورق وتخزينها في مكان آمن للرجوع اليها وقت الحاجة.

2- قم بإنشاء حساب OpenSea

3- ربط حساب OpenSea الذي قمت بإنشاءة مع حسابكالخاص على MetaMask .

قم بإنشاء اول NFT خاص بك

بمجرد الانتهاء من عملية الربط بين الحسابين ، انقر فوق إنشاء في الزاوية اليمنى العليا وقم بتحميل عملك الفني. ستحتاج إلى ابتكار اسم ووصف لعملك الفني. ، يمكنك أيضًا إضافة رابط خارجي للترويج لرمزك الذي سوق تقوم برفعه الان.

أبدا ببيع الـ NFT الخاص بك

الآن ، يمكنك رؤية عملك الفني في مجموعتك. انقر فوقه وسترى الإحصائيات التفصيلية لهذه القطعة. لبدء بيع هذا العمل، انقر فوق القوائم ، ثم بيع.

سيتم نقلك إلى شاشة جديدة حيث يمكنك تحديد نوع القائمة (المزاد الثابت أو المحدد بوقت) ، وتعيين السعر والمدة. هناك أيضًا خيارات إضافية لبيعها كحزمة أو احتياطي لمشتري خاص. ضع في اعتبارك أنك بحاجة إلى دفع الرسوم (2.5٪) ، لذلك إذا كان رصيد محفظتك أقل من 0.05 ETH ، فقد تضطر إلى إيداع أموال إضافية لإكمال القائمة.

وبهذه الطريقة ، أصبح أول NFT لديك مباشرًا وقابل للبيع الآن.