اليمن عاجل: رقم قياسي جديد لمصر من قطاع السياحة.. شوف إيه اللي حصل

مصر عندها تحديات اقتصادية كبيرة جدا، ولكن بالرغم من كل التحديات دي حقق رقم قياسي اقتصادي جديد من قطاع السياحة هيغير خريطة الاقتصاد في مصر بالكامل.. يا ترى ايه الرقم ده وتأثيره ايه علي الاقتصاد المصري.

ما يقرب من سنتين دولوقتي ومنطقة الشرق الأوسط بتمر بتحديات جيوسياسية كبيرة وكان قبلها تحديات كبيرة في الدول اللي لها حدود مع مصر، والتحديات دي لها تاثير سلبي كبير جدا علي الدخل الاقتصادي المصري والإيرادات المصرية من اغلب مصادر الدخل الدولاري واحد من اهم المصادر دي هو قطاع السياحة واللي علي الرغم من الارقام القياسية اللي حققها ولكنه كان مرشح يحقق ارقام أكبر من كده بكتير.

طيب اية اللي بيحصل في قطاع السياحة واية العوائد اللي بترجع علي الاقتصاد المصري منه؟.

في 2024 مصر كسرت الرقم القياسي المسجل في عدد السائحين الوافدين في 2010 واللي كان بيعتبر عام الذورة السياحية لما مصر حققت اكثر من 14 مليون سائح، وفي 2024 مصر حققت المعادلة الصعبة وكسرت الرقم وسجلت 14.7 مليون سائح، وحققت اكثر من 14 مليار دولار كايرادات من القطاع.

الرقم القياسي اللي حققته مصر من قطاع السياحة كان مرشح أنه يكون اكبر من كده بكتير بس التحديات والتوترات الجيوسياسية والظروف العالمية كانت أزمة قدام حلم مصر بتحققق ارقام أكبر من كده بكتير خصوصا في ظل الزخم الكبير اللي بيشهد قطاع السياحة والآثار في مصر والافتتاحات الأثرية الكبيرة اللي قامت بيها الدولة واللي كان اهم حفل نفل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وافتتاح طريق الكباش بالاقصر بعد انتهاء عمليات تطوير، والحفلين اللي عملتهم واللي كانوا سبب اساسي في زيادة عدد السائحين الوافدين لمصر.

علي مدار الفترات اللي فاتت مصر قامت بجهود كبيرة جدا في مجال الترويج السياحي في اغلب دول العالم بهدف جذب وفود سياحية جديدة، باستغلال كل المقومات السياحية والآثرية الموجودة عندنا، وكمان عن طريق الاكتشافات الاثرية الجديدة والافتتاحات المتتالية للمتاحف الآثرية، والتحضيرات الحالية لافتتاح المتحف المصري الكبير واللي هيكون اهم وأكبر متحف للاثار في الشرق الأوسط وهيضم أكثر من 50 الف قطعة اثرية منهم عدد كبير من الأثار هتعرض لأول مرة زي آثار توت عنخ أمون واللي أول مرة تعرض كاملة من وقت اكتشافها في البر الغربي في الأقصر عام 1922.

مصر من جديد رجعت علشان تحقق رقم قياسي جديد وسجلت في النصف الأول من 2025 أكثر من 8 مليون سائح، ومصر كانت مستهدفة الوصول لأكثر من 9 او 10 مليون سائح خلال نفس المدة بس التحديات والتغيرات الجيوسياسية اثرت علي التوافد السياحي لمصر، ومصر بتستهدف الوصول لتحقيق 18 مليون سائح بنهاية العام الجاري.