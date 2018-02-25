وزير النقل الجبواني يزور منفذ الوديعة البري.. ويدعو رجال الأعمال الاستثمار فيه “تفاصيل”

بوابة حضرموت

بوابة حضرموت

تفقد وزير النقل صالح احمد الجبواني، اليوم، سير العمل في منفذ الوديعة البري الحدودي وحركة المسافرين والبضائع عبره وأوضاع عدد من المنشأت الخدمية التابعة للمنفذ.

وأستمع الجبواني من مدير عام المنفذ مطلق الصيعري ونائبه العقيد احمد الجنيدي، إلى شرح حول مستوى الخدمات التي يقدمها المنفذ للمسافرين والإحتياجات الضرورية لتطوير خدماته وليسهم بدوره الفاعل والمنشود في خدمة المسافرين ونقل البضائع على أكمل وجه .

وخلال الزيارة، أكد الوزير الجبواني على أهمية هذا المنفذ الحيوي والهام الذي يعتبر المنفذ البري الوحيد حاليا بين بلادنا والمملكة العربية السعودية الشقيقة .. مشيدا بجهود إدارة المنفذ ومستوى الخدمات التي تقدمها للمسافرين .

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وشدد وزير النقل على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل تقديم خدمات سلسة وسهلة وميسرة للمسافرين ولحركة نقل البضائع عبر المنفذ .. مؤكدا حرص الحكومة على تطوير منشأت وخدمات المنفذ حتى يتمكن من القيام بدوره الخدمي على أكمل وجه وان وزارة النقل لن تألوا جهدا في هذا الاتجاه .

ودعا الوزير الجبواني رجال الأعمال إلى المساهمة في تحسين خدمات المنفذ من خلال إنشاء فنادق وخدمات سياحية في المنطقة تسهم في خدمة المسافرين عبر المنفذ وتؤمن للذين تتأخر إجراءات مرورهم عبره الحصول على خدمات الراحة والنوم بصورة جيدة .

رافق وزير النقل في الزيارة مدير عام الشرطة بمحافظة شبوة العميد الركن عوض مسعود الدحبول ومدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور ناصر علي المرزقي وقائد القوات الخاصة بالمحافظة الرائد احمد طالب المرزقي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والمختصين .

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