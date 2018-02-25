مصرع 25 حوثيا في معارك عنيفة اليوم بمديرية نهم

بوابة حضرموت

حررت قوات الجيش الوطني، اليوم الأحد جبال النخَش الاستراتيجية بعد معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية والتي قتل من عناصرها ما لا يقل عن25حوثيا إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى.

بموازاة ذلك، استهدفت مدفعية الجيش الوطني مواقع متفرقة للمليشيا الحوثية في عدة مناطق بالمديرية ذاتها، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، علاوة على تدمير خمسة أطقم قتالية.

بالتزامن، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت عددا من مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية في المديرية، كبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.