مصرع قيادات للحوثيين وأسر أخرين في مواجهات مع الجيش الوطني غرب تعز “الاسماء”

بوابة حضرموت

بوابة حضرموت

%name مصرع قيادات للحوثيين وأسر أخرين في مواجهات مع الجيش الوطني غرب تعز “الاسماء”

لقي 3 من قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب العشرات منهم ،اليوم، في مواجهات مع الجيش الوطني في جبهة مقبنة غرب تعز .

وقال مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)” إن أفراد الجيش الوطني عثروا على جثث ثلاثة قيادات حوثية بجانب المدعو أبو مران قائد فريق الاقتحام ،وهم أبو الصادق قائد قطاع الرحبة بالكدحة واثنين من القيادات الميدانية بالاضافة الى عشرات الجثث و أسر خمسة عناصر آخرين”.

و كانت المليشيات الإنقلابية قد حاولت ليلة أمس التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في محيط تبة الخزان في عزلة اليمن في جبهة مقبنة وتمكن ابطال الجيش من إفشال محاولة التسلل و دحر المليشيا الإنقلابية.

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الى ذلك ،قصفت مدفعية الجيش الوطني في القطاع الخامس اللواء22 تجمع للمليشيا الانقلابية في المحيط الشمالي لمعسكر الدفاع الجوي شمال غربي المدينة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

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