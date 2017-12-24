ماهو مصير القيادية المؤتمرية فائقة السيد ؟

بوابة حضرموت / خاص

أفادت مصادر مقربة من وزيرة العمل والشؤون الإجتماعية في حكومة الإنقلاب والأمين العام المساعد في المؤتمر الشعبي العام فائقة السيد باعلوي اختفائها وانقطاع كافة طرق التواصل معها .

وقالت المصادر أن الاتصالات انقطعت مع فائقة السيد وسائقها منذ خروجها من منزل إحدى قريباتها في الحي السياسي يوم السبت الموافق الثاني من ديسمبر الماضي عقب المواجهات التي شهدها الحي السياسي بين مليشيات موالية للحوثي ومجاميع موالية لعفاش ، حيث أن جوالاتها وجوالات سائقة مغلقة منذ ذلك التاريخ .

وأهاب المصدر بمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بالضغط على جماعة الحوثي لمعرفة مصير فائقة السيد وسائقها .