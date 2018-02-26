قوات الجيش تصد هجوم للحوثي في البيضاء وغارات جوية تدمر تعزيزتها

بوابة حضرموت

تصدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة البيضاء، لهجوم شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية على موقع الشعبين المطل على منطقة فضحة بمديرية الملاجم من جهة جبل المركوزة مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.

وقال مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ ) ان الجيش والمقاومة صدوا هجوما قامت به مليشيا الحوثي باتجاه موقع الشعبين اسفر عن قتلى وجرحى في صفوف الاخيرة فيما أسر أحد قادة المجموعة الحوثية ولاذ البقية بالفرار باتجاه منطقة فضحة.

وأضاف المصدر أن معارك عنيفة إندلعت بين الجانبين في منطقة أعشار، بمديرية ناطع أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات .. مشيراً إلى أن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية على تعزيزات لميليشيا الحوثي في شعب المسوح وجبل الظهر، بالمديرية ذاتها أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير طقم قتالي .