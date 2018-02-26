شاهد صور ” منفذو الهجوم الإرهابي على مقر قوات مكافحة الإرهاب في عدن

بوابة حضرموت



نشرت حسابات تابعة لما يسمى بـ”ولاية عدن أبين” التابعة لتنظيم داعش، مساء أمس الأحد، صورا قالت إنها لمنفذي الهجوم الإرهابي على مقر قوات مكافحة الإرهاب في عدن.



ووزع التنظيم الإرهابي، في حساب تابع له صورا لأربعة عناصر، التقطت في أماكن مجهولة، مذيلة بكنيات لا تكشف عن هوياتهم الحقيقية.



وكان بيان لوزارة الداخلية اليمنية أعلن، مساء السبت، أن الحصيلة الأولية للهجومين مقتل جنديين وإصابة نحو 53 آخرين بينهم مدنيون بإصابات مختلفة.

غير أن مصادر طبية، أشارت إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 14 شخصاً وإصابة 40 آخرين، غالبيتهم من المدنيين.



ووصف الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الهجوم بأنه “عمل إرهابي وجبان تحاول من خلاله العناصر الإرهابية المارقة ومن يساندها ويمولها عبثاً أن تعكر صفو الأمن والاستقرار الذي تشهده العاصمة عدن”.



وسارع تنظيم داعش، عقب ساعات قليلة، إلى إعلان مسؤوليته عن الهجوم، بعد عملية مماثلة نفذها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي واستهدفت إدارة البحث الجنائي في العاصمة عدن وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.