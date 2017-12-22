رئيس الجمهورية يبعث برقية عزاء في استشهاد العميد عبده الصيادي

بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة الى أيلول عبده أحمد الصيادي وجميع اخوانه، في استشهاد والدهم العميد الركن عبده الصيادي، أركان حرب اللواء 314، الذي استشهد وهو يشرف على العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني ضد مليشيا الحوثي الإيرانية في قرية الحول بمديرية نهم شرق صنعاء.

واشاد فخامة الرئيس بأدوار الفقيد النضالية وشجاعته ومواقفه الناصعة خلال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء..

واعرب فخامته عن بالغ حزنه ومواساته بهذا المصاب ، سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.