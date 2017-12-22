رئيس الجمهورية يبعث برقية عزاء في استشهاد العميد عبده الصيادي

بوابة حضرموت

 

151197492370958747 رئيس الجمهورية يبعث برقية عزاء في استشهاد العميد عبده الصيادي 

 

بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة الى أيلول عبده أحمد الصيادي وجميع اخوانه، في استشهاد والدهم العميد الركن عبده الصيادي، أركان حرب اللواء 314، الذي استشهد وهو يشرف على العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني ضد مليشيا الحوثي الإيرانية في قرية الحول بمديرية نهم شرق صنعاء.

واشاد فخامة الرئيس بأدوار الفقيد النضالية وشجاعته ومواقفه الناصعة خلال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء..
واعرب فخامته عن بالغ حزنه ومواساته بهذا المصاب ، سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

قد يعجبك ايضا
بوابة حضرموت

ماهو مصير القيادية المؤتمرية فائقة السيد ؟

بوابة حضرموت

تستطيع مراقبة 50 هدف في آن واحد وتتصدى لأي تهديد محتمل خلال 9 ثوان .. تعرف على المنظومة الدفاعية…

بوابة حضرموت

بالأسماء .. مجموعة من القيادات المؤتمرية تخون الجمهورية وتنضم للجناح المؤتمري الحوثي

بوابة حضرموت

هروب 30 قيادياً “مؤتمرياً” من صنعاء “تفاصيل”

بوابة حضرموت

الحوثيون يعينون امينا لـ(صنعاء) ومحافظا لمحافظة لذمار “الاسماء”

بوابة حضرموت

المليشيات تختلس 5 مليار ريال من إيرادات ترسيم السيارات وتقتحم مراكز تحفيظ القرآن “فيديو”

نود ان نسمع أرائكم ووجهات نظركم حول هذا الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

المزيد من المواضيع

مصرع قيادات للحوثيين وأسر أخرين في مواجهات مع الجيش الوطني…

بتوجيه من الرئيس هادي البدء بتدشين توزيع الارقام العسكرية…

في أجتماع مع محافظ المهرة وزير النقل يبشر بفتح مطار الغيظة…

1 من 45