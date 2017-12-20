بتوجيه من الرئيس هادي البدء بتدشين توزيع الارقام العسكرية لجرحى الحرب

بوابة حضرموت

برعاية وتنفيذ لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية .دشنت صباح اليوم وزارة الدفاع بالاشتراك مع السلطة المحلية بالعاصمة عدن توزيع قسائم الارقام العسكرية لجرحى الحرب ذوي الاعاقة الدائمة بمعهد امين ناشر بخورمكسر .وفي حفل التدشين القى احمدسالم ربيع القائم باعمال محافظ عدن كلمة اكد فيها اهمية الدور الوطني لجرحى الحرب الغاشمة التي شنها الانقلابيون على بلادنا بشكل عام ومدينة عدن بشكل خاص .وقال ان تدشين عملية توزيع قسائم الارقام العسكرية ماهي الاجزء بسيط لرد العرفان ولنبادلكم الوفاء بالوفاء فالدماء التي سفكت ثمنها غال جدا ولكنكم بذلتموها رخيصة فداء للوطن ولمدينة عدن واضاف بان القيادة السياسية لفخامة الرئيس حريصة كل الحرص على الاهتمام برعاية اسر الشهداء وجرحى الحرب ولكن ما زالت الدولة في حرب مستمر مع الانقلابين .وعلينا جميعا ان نوحد صفوفنا لمواجهة المحاولات من الداخل لزعزعة الامن والاستقرار وذلك من خلال قيامكم بالدور التوعوي للحفاظ على استقراروبناء مدينة عدن والوقوف خلف القيادة الشرعية

لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي حتي يتم القضاء على الانقلابيين .

وكان علوي ناصر النوبة وكيل المحافظة لشؤن الشهداء والحرحي قد القى كلمة ترحيبية نقل في مستهلها تهاني الاخ الرئيس لجرحى الحرب ومؤكدا تواصل عملية توزيع القسائم للدفعة الاولى البالغ عددهم (١٢٠٠) جريح من ذوي الاعاقات الدائمة ودعا وزارة المالية الى التعاون بسرعة اعتماد المبالغ المخصصة كراتب لهم باسرع وقت ممكن .مشيرا الى ان هناك دفع لاحقة سيتم توزيع قسائم الارقام العسكرية لها في الفترات القادمة .

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الى ذلك اكد الدكتور/ رشاد شايع وكيل محافظة عدن حرص السلطة المحلية على ايلاء الاهمية لجرحى الحرب وذوي الاعاقات الدائمة.

بعد ذلك قام احمد سالمين ووكلاء المحافظة بتوزيع القسائم لمجموعة من جرحى الحرب .

حضر حفل التدشين الدكتور رشاد شائع وكيل المحافظة والمهندس / غسان الزامكي وكيل محافظة لقطاع و المشاريع والعقيد / احمدشيخ عبدالله رئيس اللجنة العسكرية والدكتور / نجيب الحميقاني عميد معهد امين ناشر للعلوم الصحية .

تصوير صالح العبيدي