بالأسماء .. مجموعة من القيادات المؤتمرية تخون الجمهورية وتنضم للجناح المؤتمري الحوثي

بوابة حضرموت / متابعة

كشفت مصادر مطلعة عن انضمام قيادات جديدة من حزب المؤتمر الشعبي العام للجناح المؤتمري الموالي للحوثي .

ومن ضمن القيادات اللواء جلال الرويشان نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع ،واللواء علي بن علي القيسي وزير الادارة المحلية في حكومة الانقلاب وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام .

ووزير الخارجية وعضو اللجنة العامة هشام شرف عبدالله ، ووزير الزراعة وعضو اللجنة العامة ،غازي احمد علي محسن ،أعلن هو الآخر انضمامه للجناح الحوثي بعد مقتل صديقه عارف الزوكا والذي قتل مع زعيم المؤتمر الشعبي العام الرئيس السابق علي عبدالله صالح على يد الحوثيين .

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ومن ضمن الذين انضموا وزير المالية وعضو اللجنة العامة ،صالح شعبان ،صديق مقرب من طارق محمد عبدالله صالح. ووزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم ،ووزير التعليم الفني وعضو اللجنة العامة ،محسن النقيب اليافعي، وقاسم لبوزه الردفاني عضو اللجنة العامة ،ووزير الأوقاف شرف القليصي. ووزير التعليم العالي وعضو اللجنة العامةحسين حازب ، وكان انضمامه للجناح الحوثي مفاجئة غير متوقعة خصوصا بعد قيام جماعة الحوثي بطرده من الوزارة وتسليم الوزارة لنائب الوزير المعين من قبل جماعة الحوثي ،وكان حازب قد قاد حملة تحريض واسعة في صفوف المؤتمر ضد الحوثيين غير أنه استسلم وانضم للجناح الحوثي بعد مقتل زعيمهم صالح.

ووزير الصحة والسكان محمد سالم بن حفيظ ،والذي كان انضمامه للجناح الحوثي بالمؤتمر مفاجئا ايضا بسبب قيام جماعة الحوثي بطرده من الوزارة بعد خلافه مع المشرف الحوثي على الوزارة .

ووزير الدولة عبدالعزيز البكير عضو مجلس الوزراء بدون حقيبة ،والأمين العام للمجلس المحلي لأمانة العاصمة أمين جمعان. ومحافظ صنعاء وعضو اللجنة الدائمة حنين قطينة ،والذي قام بدور فعال في تحريض القبائل في محافظة صنعاء بالتخلي عن صالح ، وأقام قبل ايام مهرجان جماهيري تأييدا للحوثيين ،في مديرية سنحان مسقط راس صالح .

ومحافظ اب عبدالواحد صلاح ،عضو اللجنة العامة ،ومحافظ تعز عبده الجندي ،عضو اللجنة العامة ، وأمين عام المجلس المحلي بمحافظة عمران،صالح زمام المخلوس ،ومحافظ الحديدة ،حسن الهيج . وأمين عام المجلس المحلي لمحافظة المحويت ،علي الزكيم ،وكان قد تم اعتقاله بعد قيامه مع النائب زيد ابو علي باحتلال المجمع الحكومي بمدينة المحويت وأعلنوا تأييدهم لصالح قبل ان تتمكن مليشيات الحوثي من استعادة المبنى ،وتحتجز الزكيم وأبو علي ،اللذان أعلنا لاحقا تأييدهما للحركة الحوثيه والتخلي عن صالح.

أضافة : وأنضم أيضا للجناح الموالي للحوثي داخل المؤتمر كل من رئيس مجلس النواب والامين العام المساعد للمؤتمر ،يحي الراعي ، والقائم بأعمال رئيس مجلس الشورى والامين العام المساعد للمؤتمر،محمد حسين العيدروس ،ومحافظ ذمار عضو اللجنة العامة رئيس مجلس النواب والامين العام المساعد للمؤتمر ،حمود عباد.

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http://1aletihad.com/news/20035