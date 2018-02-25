اليمن يشارك في المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة

بوابة حضرموت

يشارك اليمن في فعاليات المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي يعقد على مدى يومين بالعاصمة المصرية القاهرة بمشاركة 40 دولة.

ويتناول المؤتمر الذي يشارك فيه وفد من اليمن برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية، مبادرة فكرية ثقافية برلمانية دينية ومجتمعية لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف .

ويناقش المؤتمر أبحاث عن أسباب الإرهاب وسبل مواجهته من مختلف المحاور ومنها الدينية والأمنية والاقتصادية والبرلمانية.

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وتشارك في المؤتمر أكثر من 40 دولة تمثل مختلف دول العالم الإسلامي ، وسيتم مناقشة 100 بحث، وعقد 3 جلسات نقاشية حول دور الشباب والإعلام والمرأة لنشر ثقافة مواجهة الإرهاب.