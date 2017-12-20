المليشيات تختلس 5 مليار ريال من إيرادات ترسيم السيارات وتقتحم مراكز تحفيظ القرآن “فيديو”

بوابة حضرموت

بوابة حضرموت

2 المليشيات تختلس 5 مليار ريال من إيرادات ترسيم السيارات وتقتحم مراكز تحفيظ القرآن “فيديو”

قامت المليشيات الحوثية باختلاس أكثر من 5 مليار ريال يمني، خلال عام فقط من إيرادات ترسيم السيارات بجمرك العاصمة صنعاء.

ووفقاً لقناة الغد المشرق اليمنية، فقد قامت المليشيات الحوثية الإيرانية بتصعيد انتهاكاتها في صنعاء، حيث اختطفت عددًا من المدرسين في مركز عمرو عبد العزيز لتحفيظ القرآن، فيما لاز البقية بالفرار من بطشهم.

واقتحمت المليشيات أيضًا مسجد الخلفاء الراشدين بحي النهضة واستولت عليه وأغلقت مركز تحفيظ تابع له، في خطوة مماثلة لتصرفات سابقة بحق المساجد ودور العبادة في الفترة التي أعقبت الانقلاب في صنعاء.

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