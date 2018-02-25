المخلافي يهنئ نظيره الكويتي بمناسبة عيد الاستقلال

بوابة حضرموت

بوابة حضرموت

بعث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي برقية تهنئة الى نظيره الكويتي سمو الشيخ صباح الخالد الصباح بمناسبة عيد الاستقلال وتحقيق الإنجازات الحضارية الكبيرة في ظل قيادتها الحكيمة.

وقال ” اغتنم هذه الفرصة لأعبر لكم عن تقدير اليمن للكويت على مواقفها الاخوية الصادقة تجاه اليمن وقيادته وحكومته الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم اليمن وامنه واستقراره ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه واستضافة الكويت منتصف عام 2016م المشاورات اليمنية ودعم عملية السلام وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها”.

وحيا المخلافي المواقف التاريخية للكويت في دعم ثورتي سبتمبر واكتوبر المجيدتين في اليمن والمساهمة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية الاقتصادية والثقافية في اليمن.. مؤكدا العزم على مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات المتينة القائمة بين البلدين الشقيقين خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.

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