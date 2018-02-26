اللواء العمودي يتفقد المنطقة الثانية ويشيد بالوحدات العسكرية التابعة لها

بوابة حضرموت

تفقد مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء عبدالقادر عبدالله العمودي،اليوم،مقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية بمدينة المكلا محافظة حضرموت.

و اطلع اللواء العمودي على الاعمال الجارية التي تنفذها شعبة الاشغال العسكرية الممثلة في اعمال الصيانة والتأهيل لمباني قيادة المنطقة والتي تضررت اثناء تحرير مدينة المكلا من عناصر تنظيم القاعدة في الرابع والعشرين من ابريل 2016م.

كما تعرف خلال زيارته للورشة الفنية التابعة للمنطقة وما تنفذه من اعمال في مجالات النجارة والحدادة لسد حاجة المنطقة من الأثاث الى جانب اطلاعه على قسم اصدار البطاقة الالية لمنتسبي المنطقة.

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وعقد اللواء العمودي اجتماعا بقيادات المنطقة العسكرية الثانية ضم عدد من قادة الألوية والوحدات والشعب بحضور رئيس اركان حرب المنطقة العميد الركن عويضان سالم عويضان ورئيس العلميات بالمنطقة العميد الركن عمر أحمد بادبيس واستمع من قيادة المنطقة hgn شرح مفصل حول الخطة العسكرية للمنطقة وانتشارها ومستوى الجاهزية للوحدات المنطوية تحت نطاقها.

وقال اللواء العمودي” أن زيارته تأتي في اطار الاهتمام بالمناطق العسكرية في المناطق المحررة والاطلاع على أوضاعها والتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجهها وتقديم الدعم لاعادة بناء المنطقة العسكرية الثانية”..مشيدا بجهود محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على جهود الكبيرة في تطوير المنطقة والانضباط في المهام والعلميات العسكرية التي تنفذها وتطلع بها المنطقة.

وعبر اللواء العمودي عن شكره لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على جهودهم الكبيرة وما يقدمونه من دعم للمؤسسة العسكرية والأمنية ووقوفهم الى جانب الشعب اليمني لانهاء الانقلاب واستعادة اليمن إلى حضنها العربي ودحر الميليشيا الانقلابية التي تهدد أمن اليمن المنطقة.