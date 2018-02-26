الرئيس هادي يطلع على سير العمليات العسكرية في جبهة نهم

بوابة حضرموت

بوابة حضرموت

اجرى فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة،اليوم،اتصالاً هاتفياً بمستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي ،للاطلاع على سير العمليات العسكرية في جبهة نهم وما يحققه ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من نجاحات وانتصارات متوالية في ظروف صعبه واستثنائية لاستعادة الدولة والانتصار للوطن وشرعيته الدستورية.

وثمن فخامة الرئيس خلال الاتصال ،التضحيات الجسيمة والدماء الزكية التي تسطر البطولات وتصنع المأثر لرسم حاضر اليمن ومستقبله في إطار اليمن الاتحادي الجديد المبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد.

وحيا رئيس الجمهورية كافة الوحدات والقادة و الضباط والصف والافراد وابطال المقاومة الشعبية على النجاحات التي يحققونها في مختلف المواقع والجبهات بدعم واسناد قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الذين ينتصرون لإرادة الانسان اليمني في الحياة والعيش الكريم ضد فلول التمرد والانقلاب التابعة للمليشيات الحوثية الإيرانية..مترحماً على ارواح الشهداء ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

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من جانبه عبر الفريق المقدشي عن سروره بهذا الاتصال والمتابعة الحثيثة لفخامة الرئيس للوقوف على سير العمليات العسكرية في مختلف الجبهات ومنها جبهة نهم.

ولفت المقدشي الى الانتصارات المحققة في أكثر من موقع وجبهة وإلحاق خسائر فادحة في العدة والعتاد للمليشيا الحوثية الايرانية التي شارفت على النهاية والزوال ومشروعها الأمامي الكهنوتي الذي لفضها شعبنا اليمني والى الأبد.

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