الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يعزي في استشهاد العميد بكيل يحيى

بوابة حضرموت

بوابة حضرموت

بعث فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة،اليوم،برقية عزاء ومواساة في استشهاد قائد لواء حفظ السلام العميد بكيل يحيى محمد ظفر.

وأشاد رئيس الجمهورية بمناقب الفقيد التي جسدها خلال مشوار حياته الحافلة بالعطاء والتضحية..مشيراً الى مواقفه الشجاعة في مواجهة قوى التمرد والانقلاب التابعة للمليشيا الحوثية الإيرانية.

وعبر رئيس الجمهورية عن احر التعازي وصادق المواساة الى اسرة الشهيد بهذا المصاب الاليم..سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته، وان يلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

قد يعجبك ايضا
بوابة حضرموت

الجيش الوطني يشن هجوماً واسعاً على مواقع الحوثي شمالي الجوف

بوابة حضرموت

اللواء العمودي يتفقد المنطقة الثانية ويشيد بالوحدات العسكرية التابعة لها

بوابة حضرموت

الرئيس هادي يطلع على سير العمليات العسكرية في جبهة نهم

بوابة حضرموت

قوات الجيش تصد هجوم للحوثي في البيضاء وغارات جوية تدمر تعزيزتها

بوابة حضرموت

شاهد صور ” منفذو الهجوم الإرهابي على مقر قوات مكافحة الإرهاب في عدن

بوابة حضرموت

وزير النقل الجبواني يزور منفذ الوديعة البري.. ويدعو رجال الأعمال الاستثمار فيه “تفاصيل”

نود ان نسمع أرائكم ووجهات نظركم حول هذا الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

المزيد من المواضيع

الأمم المتحدة تنظر في مشروعي قرارين حول اليمن قدمتهما روسيا…

البحسني يناقش مع وفد أممي احتياجات محافظة حضرموت التنموية

مصرع 25 حوثيا في معارك عنيفة اليوم بمديرية نهم

1 من 134