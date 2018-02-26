الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يعزي في استشهاد العميد بكيل يحيى

بوابة حضرموت

بعث فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة،اليوم،برقية عزاء ومواساة في استشهاد قائد لواء حفظ السلام العميد بكيل يحيى محمد ظفر.

وأشاد رئيس الجمهورية بمناقب الفقيد التي جسدها خلال مشوار حياته الحافلة بالعطاء والتضحية..مشيراً الى مواقفه الشجاعة في مواجهة قوى التمرد والانقلاب التابعة للمليشيا الحوثية الإيرانية.

وعبر رئيس الجمهورية عن احر التعازي وصادق المواساة الى اسرة الشهيد بهذا المصاب الاليم..سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته، وان يلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.