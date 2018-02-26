الجيش الوطني يشن هجوماً واسعاً على مواقع الحوثي شمالي الجوف

بوابة حضرموت

شنت قوات الجيش الوطني، اليوم، هجوماً واسعاً على ما تبقى من مواقع لا تزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية خب والشعف شمالي محافظة الجوف.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة”إن قوات الجيش الوطني نفذت هجوماً على ما تبقى من جيوب المليشيا الحوثية في منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف وسط تقدم ثابت لقوات الجيش، وقتلى وجرحى من المليشيا”.

وبالتزامن، اندلعت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الانقلابية في جبهة صبرين بذات المديرية، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيا.

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وفي السياق ذاته، دمّرت مقاتلات التحالف العربي،اليوم، دبابة تابعة للمليشيا كانت متمركزة في جبهة حام شمالي غرب الجوف.