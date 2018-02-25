البحسني يناقش مع وفد أممي احتياجات محافظة حضرموت التنموية

بوابة حضرموت

ناقش محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني اليوم بالمكلا مع وفد مكاتب منظمات الأمم المتحدة العاملة باليمن احتياجات حضرموت في مختلف الجوانب الانسانية والخدمية.

وأوضح المحافظ ان الاستقرار الامني والاداري في المحافظة وعودة الحياة فيها بشكل طبيعي الامر الذي يتطلب فتح مكاتب للمنظمات التابعة للامم المتحدة في مدينة المكلا، لتقديم الخدمات الانسانية والخدمية لمحافظات حضرموت بساحلها وواديها وشبوة والمهرة وسقطرى.

فيما اوضح ممثلو مكاتب منظمات الامم المتحدة ،ان زيارتهم تأتي بهدف تعزيز عمل مكاتب المنظمات في حضرموت ودراسة احتياجاتها.